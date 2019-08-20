昨天裝好今天就被偷！南安5台偵測黑熊相機全遭竊

2019-08-20 17:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉台30線上月底有民眾開車目擊台灣黑熊跑上大馬路，林務局在附近架設自動相機進行監測，由於部落巡守隊回報發現小熊有皮膚病，昨19日包括林務局、台灣黑熊保育協會又再架設4台自動相機，熊會獸醫今天上午到山區巡察，赫然發現4台相機全都遭竊，上午向警方報案；林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，上週五林務局1部自動相機被偷，加上今天發現被偷的相機合計有5部遭竊，目前已報警，希望全民一起監測、保護小熊。

玉里警分局表示，卓樂派出所上午已受理報案，並到失竊地點的山區現場勘查，目前已開始調閱附近監視器逐一清查可疑人車，但也擔心竊賊從鹿鳴吊橋逃走，希望早日揪出竊賊。

林務局、台灣黑熊保育協會上月底接獲玉管處通報，黑熊在台30線逛大馬路，也在卓溪鄉南安山區活動，林務局隨即派員架設自動相機，當天下午就拍到一對母子熊在山區活動覓食的照片。

花蓮林區管理處處長楊瑞芬說，林務局自上月底來陸續在山區架設自動紅外線相機，目的是偵測小熊活動範圍及行為模式，防止未來可能發生的人熊衝突，目前監測發現小熊會在靠近步道有人活動的地點出現，因此相機架設的地點都在步道旁邊，結果本月十六日林務局人員前往收相機讀取記憶卡，卻發現有一台自動相機被偷拔走，當天就已經報案。

她說，林務局、黑熊保育協會昨19日上山各架設2台自動相機，地點也都在步道附近，對於發生自動相機連續遭竊「感到非常遺憾」，也不願對於「是否有人想要傷害小熊」有過度的揣測。她希望這只是個案，也希望藉此機會向社會傳達，自動相機監測目的是為了保育，希望大家不要破壞。

南安部落巡守隊人員表示，上月底至今，陸續多次發現黑熊在步道附近山區活動，月初也有隊員回報，發現小熊有皮膚病，因此黑熊協會、林務局昨下午3點由巡守隊陪同，林務局架設2台相機、台灣黑熊保育協會架設2台相機，加上上週被偷1台，共有5台相機，這些相機一台要價至少1、2萬元，為了防竊，還在樹上釘鋼架基座、用鐵鍊綁住防止竊盜，沒想到今天就馬上被偷，現場有徒手鋸樹痕跡，顯示竊賊是刻意帶鋸子上山偷竊，隊員忍不住痛罵「不知是什麼心態」！

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