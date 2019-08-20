斗六夜間鋪路未申請擾民釀車禍 斗南工務段說話了

2019-08-20 15:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市省道台1丁西平路近日進行道路重鋪工程，不僅用三角錐封閉兩側道路，且進行夜間施工，噪音擾民，且在十字路口已有交通意外發生，縣府工務處長汪令堯表示，業者未申請夜間施工，將可罰款6000元；縣議員王又民表示，罰款太低，難怪業者都不怕。

公路總局第五工程處斗南工務段省道開口契約，近日在斗六西平路重鋪柏油，施工期間一次封兩個車道，而且夜間持續施工，夜間吵到附近民眾無法睡覺，民眾也反映，現場幾乎沒有交管，交通錐只放在施工處，根本看不到；昨天深夜還發工程車與機車擦撞意外，肇事原因警方調查中。

斗南工務段表示，將督促轄區養護廠商，非緊急搶修勿進行夜間施工，造成市民困擾深感抱歉；另工務段針對該事件廠商夜間施工申請規定部分，依相關職安規範辦理懲罰。

汪令堯表示，包商如果未按照交維計畫施工，依規定可裁處3到15萬元罰款，而且必須負責所有賠償責任；如果未申請夜間施工，擅自封閉或佔用大眾通行道路逕行施工者，可罰款6000元。

王又民表示，6000元罰金對包商而言實在不痛不癢，這樣的罰則是不是太輕了？相關單位有必要檢討。

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