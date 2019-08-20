新北高齡行人 自身違規事故達86％

2019-08-20 13:13

〔記者周湘芸／新北報導〕根據交通部資料統計，新北市今年1月至5月交通死亡事故中，65歲以上占32％，另外，高齡行人交通事故中，自身違規行為比例更高達86％。交通部公路總局台北區監理所今與立法委員呂孫綾針對高齡者舉辦交通安全宣導活動，提供行人穿越道讀秒、認知功能測驗及高齡換照收件等服務。

台北區監理所今於泰山區娃娃產業文化館針對行人自身違規事故、大型車視野死角及內輪差事故等案例進行說明。所長王在莒指出，分析新北市今年1月至5月高齡行人交通事故中，自身違規行為比例高達86％，且肇事原因以「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」及「穿越道路未注意左右來車」為最高，另外，高齡自行車騎士自身有違規行為的比例更高達98％。

呂孫綾表示，台灣現在面臨少子化和高齡化的問題，在交通安全上勢必要再做宣導，希望讓長者透過互動方式，加深對交通規範的印象。

台北區監理所駕駛人管理科長李東林表示，高齡者發生事故死傷比例目前在國內占第2，僅次於18至24歲的青少年，交通部自2017年7月起實施高齡換照制度，年滿75歲長者收到通知後，需到衛生所或醫院進行體檢，並進行認知功能測驗，確認對時間、記憶的觀念，通過即可換發3年駕照。

李東林指出，截至目前換照比例為6至7成，通過比例達95%，公路總局也會不定時到衛生所舉辦一站式換照服務。

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