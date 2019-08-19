3分鐘吞全雞 冠軍餓整天搶萬元獎金

2019-08-19 20:19

〔記者簡亭宇／新北報導〕免費吃雞，還能搶萬元獎金！主打古早味烤雞的香雞城，今天起舉辦10場「吃雞比賽」，參加比賽的挑戰者，要在5分鐘內吃完全雞，不只要吃乾淨，還要拚速度，吸引不少民眾報名搶當「吃雞王」，但如果沒在規定時間內完食，得付全雞套餐的價錢。

當比賽計時開始，每位挑戰者都吃的狼吞虎嚥，瞬間就把能讓多人分食的全雞吃光光，3分鐘一到，就有人吃完了一隻雞，成為今日的「吃雞王」，冠軍洪先生說：「我今天用3分03秒吃完全雞，我為了這比賽餓超久，只為了能夠吃更快一些！」另一名參賽者則說：「我本身超愛吃，之前還為了吃烤雞，排隊排超久，今天能來比賽吃得很滿足。」也有挑戰者表示保持平常心，出發前還先吃了午餐。

業者用「吃雞比賽」創造話題，看準消費者喜愛「大胃王比賽」的心態，到8月底前，舉辦10場「吃雞比賽」，民眾都能上網免費報名比賽，挑戰成功者除了能免費吃雞外，總冠軍還能得到新台幣1萬2千元的獎金，可以說是有吃又有拿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法