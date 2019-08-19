人美心更美！ 黃小玫力推屏東庇護工場月餅

2019-08-19 19:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕中秋節就要到了，屏東縣7個身心障礙團體及庇護工場今天聯合行銷中秋伴手禮，縣長潘孟安表示，身障團體的知名度不如一般糕餅業，不過每個伴手禮都有身障孩子的努力與期待，今年縣府率先訂購20萬元，也期待大家一起支持；擁有超高人氣的台灣少女黃小玫，特別現身與身障孩子一起手做月餅，用行動號召愛心幫助身障者，讓中秋節送禮更添意義。

潘孟安表示，每個商品都是教保老師、工作人員花費大量心力培養、教導才能完成，大量的訂單是身障者的獎勵金與薪水來源，也是服務機構營運的基礎，但薪酬所帶來不僅是數字的意義，更是孩子獨立自主與自信心的表現，購買身障者所生產的商品，是肯定與支持身障者的最佳捷徑。

「這個活動很有意義！」曾為屏東拍攝音樂片行銷台灣燈會的黃小玫，今天也特別出席活動，她說，之前收到屏東縣政府的邀約，就一直很期待，覺得這個活動相當有意義，實際與大家一起體驗手作月餅，希望能夠幫忙一起推廣，讓愛心流傳。

縣府社會處指出，患有中度智能障礙的阿智，家中還有同樣患病的母親及手足，經濟收入不穩，居住於老舊破損房舍，阿智在教保老師指導下，開始學習秤餡料、製作、包裝，看似簡單的步驟，阿智花了好幾倍的時間反覆練習，經歷多次失敗後，終於將美味的伴手禮展現在大家面前。為了幫忙行銷，縣政府今年印製產品DM，凡購買身障秋節伴手禮，即贈送小資咖啡飲料折價券1張，限量300份，送完為止。

社會處也表示，這次7個單位推出的伴手禮包括綠豆椪、鳳梨酥、廣式月餅及手工香皂、咖啡豆等應景禮盒，縣府率先訂購20萬元的中秋伴手禮，期待今年總銷售量可達到1萬盒。7個單位為社團法人自閉症協會（訂購專線:7351024）、社團法人屏東縣啟智協進會（訂購專線:7070766）、財團法人屏東基督教勝利之家（訂購專線:7381264）、財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家（訂購專線:7367264）、財團法人屏東縣迦南身心障礙養護院（訂購專線:7705788）、琪拉烘焙坊（訂購專線：8892292）、社團法人向陽啟能協會（訂購專線:7217361）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法