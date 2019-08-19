五峰守護神！退休工友「古伯」 古道熱腸包辦大小事

2019-08-19 19:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕自新竹縣政府警察局工友退休的76歲古俊春，在五峰鄉山區服務42年期間，除了份內工作，更包辦6個派出所大小事，從整理環境、裝修水電到煮飯菜等；考量山區飲食不便，退而不休的他，迄今仍四處幫忙砍草，再用微薄工錢買物質到警所加菜，古道熱腸讓受到他照顧的警察多十分感念，被警圈稱為「五峰的守護神」。

人稱「古伯」的古俊春，為人真誠且做事認真，年輕時曾在金門當兵，某次時任國防部長的蔣經國到金門視察，他正在刻鋼板，意外見到部長，精神抖擻的大喊部長好，令長官留下深刻印象；但他未續留軍旅，自民國52年開始擔任縣警察局工友。

早年五峰鄉山區資源貧乏，環境克難，古俊春除了工友份內工作，幾乎包辦派出所大小事，從整理環境、裝修水電到煮飯菜等，協助替警局解決許多問題。例如，67年因為颱風把簡易自來水沖毀，未能重建，不得已他重新找水源，還自掏腰包花18萬元買材料和器材，想辦法從源頭埋設管線接山泉水下山，提供部落用水。

又數年前警所用地合約過期多時，五峰鄉代表會一度擬收回，他熬夜找到契約書，歷經層層公文呈報，最後終於得以無償撥用。

古俊春說，早年父親因工作關係舉家搬到橫山內灣，因害怕泰雅族除草，搬到五峰鄉花園村，他一直住到現在。因為生長環境，除會說客家話和國語，台語、日語和原住民話也通。

古俊春於94年退休，仍經常進出派出所，主動幫忙除草整理環境，關心員警的生活，而認識他的員警至今也還會請他幫忙。心繫員警察用餐不便又忙於工作，老當益壯的他，經常在山區幫忙砍草，再將賺取的微薄工錢，買肉類和蔬菜到派出所，或是送來釣到的魚，親自下廚料理給員警們享用一頓，讓員警吃在嘴裡、感動在心裡，對他尊崇有加。

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