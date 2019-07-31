24年餵飽無數竹南波麗士 「人民保母的保母」退休了

2019-07-31 15:36

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南警分局工友徐鳳梅，24年來照料波麗士們的午、晚餐，每日風雨無阻到市場挑選當季生鮮食材，以照料家人的心情烹煮健康餐點，到了用餐時間還會像媽媽般到處巡視，叮嚀還沒用餐的警員趕緊去吃飯，數年來如一日，至今天正式屆齡退休，警察們以不捨的心情向這位「人民保母的保母」送上誠摯祝福。

家住頭份市的徐鳳梅，每日清早就騎著機車到市場採買當季蔬菜、新鮮魚肉，提著大包小包的食材進入分局的廚房內，從洗菜、切肉、烹煮都一手包辦，拿著大鍋鏟料理90人次的午、晚餐，等每位警員填飽肚子、滿足胃口後已是晚上8點過後。

雖然每天在廚房忙進忙出，費盡心力料理一道道媽媽味美食，但警察口中的「徐大姊」從不喊苦，「用照顧家人的心情煮飯給大家，只要看見每個人吃飽的滿足神情，每天都忙得很開心！」

徐鳳梅笑說，廚房工作對許多人而言可能是苦差事，但她非常珍惜能夠為竹南分局這個大家庭服務的機會，「在廚房揮鏟像在三溫暖裡運動，永保身心健康。」原本至7月16日就退休的她，為了警局有充裕時間準備未來伙食，還自願工作到今天。

爽朗的徐鳳梅還會像媽媽般，緊盯還未用餐的警察，耳提面命提醒他們趕緊去吃飯，遇到颱風天也依然風雨無阻，現在將要卸下職務，她依然掛念著未來遇到颱風天警察叫不到餐，恐會餓肚子，「之後颱風天還是會回來煮給大家吃！」

竹南分局長張文川表示，警局內的警察來來去去，無數人都受到徐大姊的照顧，她無怨無悔的奉獻猶如大家的保母般，如今她年滿65歲屆齡退休，眾人都備感不捨，特地舉辦歡送茶會並送上禮物，祝福她未來的日子能開心含飴弄孫，也歡迎她隨時回來分局，讓這難得的緣分細水長流。

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