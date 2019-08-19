基隆斥資近億元 暖暖消防分隊新廳舍動土

2019-08-19 16:34

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市暖暖消防分隊竣工20年至今，前有國道一號高速公路匝道，後方北迴鐵路每天100多班火車經過，車流噪音影響消防人員休息，加上耐震評估結果發現有疑慮，基隆市政府爭取前瞻基礎建設計畫，共投入近1億元經費，要將分隊遷往暖暖運動公園西南側，今天下午舉行動土典禮，預計1年1個月完工。

市長林右昌今天下午與消防局長陳龍輝、建築師林彥穎及地方民代一同持鏟動土，期許如期如質完工，提供新穎、堅固、高品質消防分隊廳舍。

林右昌說，這項廳舍新建工程案，他自己相當重視，參與規劃討論超過兩次以上，也是他從第一任到連任任內，第一間消防分隊廳舍新建工程。分隊廳舍興建所需經費龐大，這相當不容易，未來供消防同仁執勤訓練，也能儲存防災物資。

林右昌表示，新建分隊廳舍，位處暖暖核心地帶，無論到碇內、暖暖市區或東勢坑地區，位置適中，銜接暖東苗圃、暖暖運動公園。未來不只是值勤、待勤辦公空間，相關訓練工作也會在這發生，也代表市府對消防同仁照顧與支持。

消防局長陳龍輝指出，暖暖消防分隊於1998年竣工，現址廳舍老舊狹窄，前方為高速公路匝道，後方為北迴鐵路，終日噪音不斷，同仁屢反映生活品質奇差，影響休憩及出勤，加上廳舍老舊狹窄，前方道路狹窄、救災出勤動線不佳，以及耐震評估有疑慮等因素，決定另覓土地遷建，提供同仁良好工作環境、生活品質及提升救災出勤效率。

消防局表示，此計畫申請前瞻基礎建設計畫補助經費款及基隆市自籌共計9954萬6935元，面積1875平方公尺，主體為地上4層建物，規劃暖暖分隊同仁執勤、訓練及休息空間外，更設置防災物資儲存場所，結合鄰近暖暖運動公園成為一處防災空間。

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