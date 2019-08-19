豐年祭抓酒駕追到家門口 瑞穗拉加善部落抗議「不尊重傳統文化」

2019-08-19 15:58

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「警察濫權，滾出部落」、「請尊重部落文化祭儀」！花蓮瑞穗鄉富民村拉加善部落「ilisin」年祭昨晚結束，但前一天卻有族人被警方追到家門口開酒駕罰單，引發部落眾怒，今早上開部落會議表達嚴重譴責，還跑到縣警局交通隊二分隊舉牌喊口號抗議。

花蓮的阿美族各部落7、8月陸續舉辦ilisin（年祭／豐年祭），意義等同漢人過年，在阿美族傳統中，只有勤奮的家族才有餘糧可以釀出美酒，祭典時的飲酒代表家族的榮耀，酒也是祭典時與祖靈溝通的必需品。

抗議的瑞穗鄉民代表林玉芬說，ilisin喝酒是傳統祭儀文化，並不是族人愛喝酒，況族人沒有鬧事，活動範圍都在部落內小路、巷道，但祭典期間卻有警察一天到晚到部落臨檢盤查。她說，過去地方警局與社區部落有私下默契，只要不跑到省道「明顯違規」就不會抓，但這次直接追到族人家門口開單，令部落很憤怒。

她說，花蓮100多個部落，瑞穗就有16個，最近都在辦年祭，大家都有喝「乾脆全部落都給警察抓好了」、「警察這1個月努力開單，1整年的業績都有了」，她直言「這樣原住民也不用辦祭典、文化也不用保存了啊！」

拉加善部落今天早上由頭目林添榮召開部落會議，怒批警方「跑到族人家門口」開罰單，不尊重部落傳統文化，接著由瑞穗鄉代表林玉芬率眾到光復鄉的縣警局交通隊第二分隊抗議！

富民村長吳明義說，拉加善部落本月16日至18日舉辦3天的年祭，但18日早上有族人在祭典前先去教會做禮拜，之後騎機車返家，由於前一天的酒精未退，他被警察一路追到家門口開酒駕罰單，實在很過份。他說，祭典期間是一定會有飲酒，盼能以勸導為主，能夠多尊重傳統文化。

由於分隊無人值班，鳳林警分局光復分駐所到場維持秩序。到場的分局長黃國師說，當天執法是交通隊，分局與縣警局交通隊是不同單位。他強調，豐年祭可以喝酒，但希望能與開車、騎車分開，以免造成憾事。

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