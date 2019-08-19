水豚家族「幫自己加菜」 啃光人工小島植栽

2019-08-19 14:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立動物園新開放的熱帶雨林區，「療癒系天王」水豚君萌力爆棚成民眾新歡，園方最近卻發現，水豚家族竟「幫自己加菜」，把人工小島的植栽吃得乾乾淨淨，讓保育員哭笑不得。

動物園表示，為了讓動物在民眾面前展現牠們自然的行為，會盡量營造成近似動物原生棲息地的樣貌，也會盡可能種植各類植栽，讓動物能攀爬、躲藏或是直接食用，由於空間有限，就容易發生植物生長速度，遠遠趕不上動物使用、甚至破壞速度的狀況，這樣的劇情，正活生生在熱帶雨林戶外區的兩座人工小島上演。

原本兩座人工小島的植被茂密，近期出現明顯差別，保育員才發現，水豚除了享用保育員每天提供的食物，也會一步一腳印，將人工小島地面勉強冒出頭的植栽，吃得乾乾淨淨，另外，棕蜘蛛猴單身漢群每天在人工小島盪來盪去，一不小心就把較細小的枝幹給折斷了，累了還會隨手摘嫩葉吃。

動物園表示，為了讓人工小島上的植栽可以休養生息，近期保育員利用作業區內的通道，讓棕蜘蛛猴單身漢群換去另一個植栽較茂密的人工小島，將原本用來區隔兩座島水壕通路的柵欄移開，讓水豚可以到另一座人工小島上尋找新天地。

不過，或許在原本小島吃住很習慣，水豚們根本沒有想要游去另一個人工小島的意思，保育員只好透過作業區內的通道，直接將牠們換到另一個人工小島，目前水豚似乎仍有點害羞，只敢靜靜待在新場地角落，還沒發揮「天然除草機」的本領。

動物園表示，水豚的個性較機警和害羞，保育員就曾經觀察到，原本在水裡悠游的水豚們，其中一隻被水裡的魚意外碰撞到，整群水豚們竟匆匆游回岸上，其實園內的戶外活動場都要花時間去維持，透過不同巧思，提升動物福祉與民眾觀察學習機會。

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