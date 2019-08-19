助身障朋友社區融合 台南設置5處社區式日照據點

2019-08-19 13:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局已開辦5處「身障者社區式日間照顧服務」據點，分別為伊甸橄欖樹、伊甸香柏樹、腦麻夢飛揚、智協甜心及長泰泰陽花，提供每週一至週五全日（8小時）的支持服務，造福18歲至64歲的身心障礙者。

社會局表示，今年20歲的小風，因患有智能障礙及自閉症，導致認知及語言功能損傷，領有第1類心智功能與第3類聲音及言語功能重度身障證明，日常生活需家人協助。小風視力及聽力正常，因智能不足，學習能力不佳，也缺乏時間與金錢概念。小風從台南啟智學校高中部畢業後就待在家中，媽媽為了照顧小風無法外出工作。

南市社會局透過社工實際到小風家訪視發現，小風可理解他人簡單語意但無口語表達能力，對於聲音極為敏感，害怕吵雜聲，因情緒表達障礙需定期就醫及服用穩定情緒藥物。小風也不會主動與他人互動交談，因常會出現干擾行為，家人鮮少會帶小風外出參加活動，其活動範圍只侷限於家中。

社工評估小風有「社區式日間照顧服務」的需求，主動告知相關資訊並連結服務後，目前小風已接受日間照顧服務，透過此服務可增進小風的生活自理能力，也減輕小風家人的照顧負擔及壓力，小風的父母也可以放心外出就業。

社會局身心障科長許乃文表示，社會局至108年已開辦5處「身障者社區式日間照顧服務」布建據點，服務對象為18歲至64歲身心障礙者，有需求的民眾可洽南市政府身心障礙褔利科詢問。

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