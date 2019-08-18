沒錢看病「都算我的帳」！門諾創院院長薄柔纜美國逝世

2019-08-18 17:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為台灣奉獻一輩子，在東台灣花蓮服務長達40年，前花蓮門諾醫院創院院長薄柔纜醫師（Roland Perter Brown）傳出昨在美國逝世，94歲高齡安息主懷，消息傳出各界哀悼！門諾醫院官方臉書貼文「我們同心禱告，也謝謝薄醫師一生奉獻與付出為花蓮這塊土地，我們永遠懷念您！」

門諾醫院官方臉書昨傍晚貼出短訊，門諾創院院長薄柔纜醫師在美國安息主懷，消息一出讓許多人相當震驚！薄柔纜是美國基督教門諾會的宣教士，來台行醫40年，從沒有領過醫院一塊錢的薪水，只有教會給宣教士的微薄津貼。但醫院草創初期，如遇到病人付不起醫藥費，他總會告訴病人「Charge to me（帳算我的）」，愛心令人感佩。

薄柔纜1926年出生於中國河北，和父親薄清潔醫師一樣都是宣教士。他於1953年芝加哥大學醫學院畢業後，爭取來到台灣，與門諾會山地醫療隊的外籍醫師們，一起跑遍布農族、太魯閣族族、阿美族等偏鄉部落巡迴義診；後來他有感於巡迴醫療的不足，四處奔走募款，終於在花蓮市美崙購地，1955年基督教門諾醫院成立，最初只有35床，被花蓮人暱稱為「美國病院」。

早期的門諾會巡迴醫療，是以美軍軍用卡車改裝，薄醫師常常自己當司機，開車翻山越嶺，碰到沒有橋樑的河流，只好下車背著醫療器材涉水而過，相當辛苦。

門諾醫院創院之初，為了不讓貧困者不敢到醫院看病，曾實施「看病1人1元」政策；當時花蓮肺結核肆虐，薄醫師在秀林鄉設置肺病療養院，收治肺結核病患，更在部落廣設「牛奶站」，讓學童上學前可領取一杯牛奶，全盛時期多達80個部落有牛奶站，15年間有2萬名學童受惠。

他還為病友組織推輪俱樂部、洗腎俱樂部、開心俱樂部，設有早產兒基金、洗腎基金、血癌基金。退休臨別時曾說：「我為台灣人擺上一生，你肯不肯為自己的兄弟捐獻一點點錢，讓這個慈善醫院能夠繼續幫助貧困的病患呢？」

薄柔纜於1991年到美國接受台美基金會頒發獎項，領獎時他感慨，台灣的醫生好像覺得「花蓮很遠、到美國比較近」，沒有人要去花蓮，倒是很多人跑來美國。這句話深深觸動當時在美國的腦神經外科名醫黃勝雄，毅然決定返台來到花蓮服務。

薄柔纜前後擔任門諾醫院院長25年，他在1993年獲頒第3屆醫療奉獻獎，1995年獲李登輝前總統頒發中華民國政府「紫色大授景星勳章」，雖然他在1994年決定返美定居，移民署2012年仍頒發台灣永久居留證，感謝他對台灣的貢獻。

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