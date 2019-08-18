雨彈狂炸！大肚馬路成河 登山步道也崩塌

2019-08-18 16:59

〔記者陳建志／台中報導〕大肚區昨天傍晚下起大雨，造成沙田路、自由路淹成小河，區公所在水退後，昨天晚上和今天持續派水車清洗路面污泥，民眾今天上午並發現萬里長城登山步道出現多處崩塌，公所緊急通知包商到場清理並拉起警戒線，也提醒民眾近日暫時不要到此爬山。

大肚、龍井一帶，昨天傍晚下起大雨，大量的雨水從大肚山往山下沖，造成大肚自由路250巷靠近華南路附近，以及沙田路2段、自由路口附近的道路淹成小河，深度幾達半個車身高，不少車子都泡在水中，沙田路2段399巷旁的大排，更是整個滿出來溢堤，民眾都驚呼好久沒看到這麼恐怖的淹水景象。

今天清晨有民眾前往大肚萬里長城登山步道爬山，發現往觀景平台的步道旁邊坡，因連日大雨造成崩塌，土石將步道掩埋，步道沿路並發現好幾處的崩塌，提醒想爬山的民眾要小心。

大肚區長白峨嵋今天表示，昨天傍晚因雨勢實在太大，約5點左右自由路和沙田路都出現淹水，但雨勢減緩後，淹水迅速消退，立刻派出水車和清潔人員清理路面污泥，一直清到昨晚10點，今天上午並持續派人沖洗路面污泥。

至於萬里長城登山步道，發現通往制高點一處觀景平台的步道，因土石坍塌中斷，今天中午已經通知包商前往現場處理，並在沿線有崩塌疑慮的路段拉起警戒線提醒民眾注意，因連日下雨土石含水量高，容易出現崩塌，建議民眾近日暫時不要到步道活動。

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