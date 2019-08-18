鷄籠中元劇《潮海渡》 演繹台灣多元族群和解共生

2019-08-18 17:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市文化局與前太陽劇團主角舞者張逸軍合作，依照鷄籠中元祭165年的歷史，打造全新當代馬戲舞劇《潮海渡》，演述先民們為求生存橫渡黑水溝、到為爭取資源而漳泉械鬥、再到族群融合共榮台灣波瀾壯闊的百年史。前基隆市文化局長馬嫻育就誇讚說：「台灣若有一天辦奧運，《潮海渡》可能就是最棒的開幕雛形！」

基隆市長林右昌今天下午到文化中心演藝廳觀賞最後一場演出，林右昌說，《潮海渡》是特別為基隆編寫的一齣中元劇，演出這3天以來，不僅獲得基隆市民熱烈迴響，連大台北地區很多民眾都特別遠道來欣賞，《潮海渡》演述漳泉先民在基隆落地生根，因文化差異衍生械鬥、最後和解共生，劇情與在地文化歷史有強烈連結，非常高興看到很多家長帶著小朋友一起來觀賞，一起來瞭解基隆以及台灣更深刻的文化內涵。

馬嫻育也說，基隆《潮海渡》是她看過能把台灣「渡海史」演得最好的演出，不只是講中元祭，在生死的象徵上，它表現得很明亮、不恐怖、不悶，而且還有一點時尚。中正國中只是派出一年級的學生扯鈴就夠厲害，以前中元祭日本貴賓每次看到扯鈴橋段，都為之瘋狂，歐巴桑、歐吉桑一直sugoi, Augean，他們看得懂螢火蟲的靈魂暗示，我們的扯鈴又是螢光的，台灣小朋友又漂亮可愛，簡直完全擄獲人心。

馬嫻育說，這次又加入雷成壇第五代、第六代演出，以及鄭桑溪老師的攝影作品，那個唐山阿媽的黑白照片一放出來，整個時間感加入就真的變4D了！真的好看！真的呼籲台北文化界人士來基隆看一下，你們以後缺特殊文化陣頭時用得到的！

馬嫻育說，她特別喜歡女舞者垂墜狂舞那幕，人間修行不易，看著看著我哭了！舞台道具正反三角形的象徵用得真好，硬的鐵架到軟的布幔，一下變成墳、帆和山，記憶皺摺被不斷撐開、扭轉。抽象但人味很足，舞劇但非無聲。

文化局指出，鷄籠中元祭傳承了百年來，台灣人對於不同族群、不同人種、不同位階、不同國籍生靈的悲憫與敬意，而在歷史的洪流中、在潮水的洗鍊中、在擺渡的人間裡，基隆的海域接納了五湖四海的人們，也在不同文化、不同認知、不同背景的生活領域、生命認知、信仰中，衝撞了許多的歷史記憶與歷史刻痕，舉凡人與大海的衝撞、人與土地的衝撞、人與環境的衝撞、人與自然的衝撞、人與人的衝撞，這一切都是台灣這片土地、基隆這片山城的歷史面貌，亦是我們在歷史中的容顏。

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