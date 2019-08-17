大雨直直落 仁愛鄉清流西寶1號橋橋柱倒塌

2019-08-17 15:24

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉上午交通中斷道路還未完全搶通，中午清流部落1小時再下32毫米的大雨，清流西寶1號橋橋柱倒塌、護欄出現裂痕，橋面也凹陷，警方已拉起封鎖線。另要清理投89線坍方土石的廠商，因道路泥濘，機具也在紅香往力行500K處翻覆，駕駛差點掉落溪谷，目前已由地方協助將車子拉正。

南投縣仁愛鄉今天從上午到下午一直在下雨，使得落石坍方或土石流淹沒的道路搶通變得更困難，而屋漏偏逢連夜雨，準備到投89線30.5K清理土石的廠商機具車輛，在該路的30K處，即紅香往力行500K處翻覆，駕駛座正好朝向護欄，駕駛差一點就摔出車外跌落溪谷。目前地方正在協助拉正該機具車輛。

今天中午11時到12時，清流部落1小時就下了32毫米的大雨，讓清流西寶1號橋不敵大雨，有1座橋柱已倒塌，而橋面也凹陷，護欄更出現明顯裂痕，該座橋岌岌可危，公所已請派出所拉起封鎖線。民眾若要行經該座橋的，記得改道，勿強行通過，以免發生危險。

公所上午到下午陸續搶通的道路，有的因為下大雨土石再度滑落，公所表示，機具都在現場待命，一有土石坍落就馬上再清理。（15:50更新）

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