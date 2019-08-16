名間土石流沖入民宅 透天厝淪擋土牆

2019-08-16 11:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣大雨下不停，名間鄉爆發土石流災情，位在仁和村山腳巷的聚落，因昨夜大雨，上游堰塞的水堀潰堤，導致土石流衝向聚落旁的溪溝，窄小溪溝無法宣洩，大量土石氾濫到民宅，不僅壓毀三合院、沖斷橋梁，就連一旁3樓透天厝也淪為擋土牆，土石堆積3樓高，現場還有濃濃瓦斯味，建物岌岌可危，住戶趕緊收拾家當撤離。

名間鄉公所表示，土石流發生當時，透天厝的屋主正在煮東西，不料土石泥流入侵，瓦斯桶遭掩蓋，無法關閉，以致現場瀰漫瓦斯味，目前屋主已收拾家當物品，準備撤離。

在透天厝外，土石則是堆積3樓高，一路往上游方向綿延至少150公尺，水保局人員粗估土方量約7萬2000立方公尺，公所目前積極搶修聯外道路，國軍現也調集50名官兵協助清理，後續災區土石清運，還將向水保局爭取經費，協助居民重建家園。

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