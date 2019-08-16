豪雨成災 土石流阻斷台南市道175線六甲段交通

2019-08-16 15:19

〔記者楊金城／台南報導〕因連日豪雨，導致台南市市道175線23.5k（舊174線49k）六甲段連續2天造成土石流，掩沒車道，阻斷交通，台南市工務局第二工務大隊今天派員清除土石搶通，但因山區雨勢間歇，工務局採預防性封閉175線楠西段，交通中斷，要視雨勢決定何時通車。

此外，六甲大丘里嶺頂往大丘園產業道路坍方，路基流失，造成雙向交通中斷，麻豆警分局大丘派出所與六甲區公所商議後24小時封閉這條產業道路交通，替代道路由大丘園左轉北勢坑再往174線，六甲公所將盡快發包修路。

連日台南六甲山區雨勢不斷，市道174、175線通往楠西的部分路段，被發布為土石流警戒區，台南市工務局第二工務大隊大隊長林科良說，15日上午10點多在175線23.5k（舊174線49k）六甲段，因上方土石滑落形成土石流，沿產業道路流到175線阻斷交通，接獲六甲公所通報後，立即調派機具清除土石流，並封閉174、175線往楠西段的雙向交通。

但15日晚上6點，175線23.5k又發生第二次土石流，清除搶通前功盡棄，土石流淹沒175線約150公尺長，土石堆高0.5公尺高，今天第二工務大隊調派3輛山貓推手機、2台怪手和3輛卡車繼續清除土石流，總計清除800立方公尺。

林科良說，174線往來175線交通沒問題，但175線六甲往楠西段採預防性封閉交通，要待雨勢停歇才會開放通車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法