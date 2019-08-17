「白爛貓」變米蟲！ 40天後現身雲林斗南

2019-08-17 12:57

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南鎮農會彩繪田今年地點選在石龜火車站前稻田，共計2公頃，選擇目前最夯的Line貼圖「白爛貓」為主角，40天後白爛貓將變身米蟲，現身在斗南哦！

彩繪稻田今天插秧，斗南農會邀請親子一起來體驗，縣長張麗善、斗南農會總幹事張燕容、斗南鎮代會主席陳麗蘭、副主席黃景鴻也與來自全國各地的民眾一起下田插秧。

連續降雨多日稻田土壤泥濘，大人腳踩下去陷到膝蓋，要移動時要費很大勁才能把腳「拔」起，小孩則是2隻腳「黏住」根本跆不起來，年紀更小是靠家長抱著「拔」起來，現場笑聲不斷。

斗南農會近幾年致力推動食農教育，繼去年「乖乖」彩繪田引起話題，今年則是「跟著白爛貓一起下田去」，面積更擴大為2公頃，地景為愛吃越光米的白爛貓抱著一粒越光米變米蟲，及白爛貓、斗南越光米及雲林上場等字樣，背後剛好是雲林最高山「大尖山」，又有陽光、藍天、白雲，令人期待。

斗南鎮農會企劃稽核部主任張耀裕指出，2公頃彩繪稻田共用了2000片秧苗，品種紫色、黃色、白色、綠色，現秧苗看起來都是綠色，接著會慢慢變色，預計40天可看出圖案，最佳欣賞期是10月10日左右，歡迎民眾搭著火車到斗南旅行，欣賞「跟著白爛貓一起下田去」彩繪稻田。

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