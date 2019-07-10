中原部落水稻收割 好萌的貓頭鷹彩繪即將消失

2019-07-10 20:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉中原部落的頭鷹彩繪稻田，今天歡喜收割，除部落小朋友來割稻，也邀來國姓鄉北港國小、全台最迷你小學新竹縣太平國小學童一起體驗收割稻子，而部落明天應該就會收割完畢，萌萌的貓頭鷹也會跟著消失。

南投縣仁愛鄉互助村中原部落，以生產「川中米」聞名，今年由「部落廚房」協助，首度嘗試將部落傳統神話傳說結合稻田彩繪，2月先由明道中學美術素養班學生設計，再由在地互助國小學生跟著大人一起播種，以紫葉稻搭配種出賽德克的傳說主角貓頭鷹圖案。

面積有4分地的彩色的Q版貓頭鷹彩繪稻田，近兩個月吸引不少愛攝影的朋友前來捕捉可愛又壯觀的彩繪稻田畫面，而這片稻子近日成熟了，今天以「飛翔吧！貓頭鷹」為主題，舉辦收割活動。包括水保局、仁愛鄉公所、仁愛鄉農會和部落廚房都來參與，並找來妖怪村八豆、枯麻和水保局農村小童吉祥公仔跟割稻的小朋友互動。

今天收割儀式由賽德克族人著傳統服飾，以射箭儀式啟動，除讓互助國小學童體驗，也邀國姓鄉北港國小和透過世界和平會轉助的弱勢孩童前來，另也有全國最迷你的新竹縣太平國小全校學生一起體驗割稻。

部落廚房執行長王翊瑄表示，互助村是全台最高山水稻種植區，灌溉水源來自純淨自然的合歡山山泉水，因自然安全，成為農委會農試所200種水稻品種實驗田區，此次的彩繪稻田品質一樣極佳。

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