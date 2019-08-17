他曾窮到父喪籌不出棺木費 今熱心公益遍及海內外

2019-08-17 12:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕貧窮絕對可以翻轉！一個來自宜蘭的窮孩子李枝全， 一度連籌措早逝父親喪葬費都困難，但是在家扶協助，自己又努力不懈之下，創業有成後仍不忘回饋社會，愛心遍及海內外。從貧戶到董事長再全心投身公益，他今天獲得家扶基金會頒發「金扶獎」肯定，也號召大家一起可以做公益。

元溢國際董事長李枝全，家族都務農，4歲時父親就過世，家中陷入困境，他回憶，當時窮到連安葬的棺木都籌措不到，只能用草蓆包一包用鐵牛車載到墓地。

後來由母親一肩擔起家中生計，有將近10年的時間，每逢假日天還未亮，他就跟母親騎著腳踏車載著200公斤的水果到火車站叫賣，除此之外，他還做過割稻、手加工娃娃、餵豬等雜工。

不過在困難的時候，李枝全很感謝家扶的適時援助，他提到，一個從未謀面，不認識的外國人認養人，不間斷資助他15年的時間，還有家扶的志工，也定期家訪，關心他的生活。在努力打拚，事業有成之後，他不僅參與慈濟，也創立「福氣家族公益協會」，投身國內外公益，希望可以秉持「吃果子拜樹頭」的精神，回饋社會。

李枝全目前與家人共同認養13位國內貧童，也把公益資助延伸到中國貴州，李枝全說，當地生活之苦，在台灣的孩子很難想像，多年來他陸續與當地4所學校、30戶家庭、數十名孤兒進行固定援助。他感嘆，其中一個學校，全校有96名學生，30幾個是無父無母的孤兒，其他的也都是父親及母親都在外地打工，由祖父祖母照顧的「留守家庭」。

李枝全說，在貴州，他看到許多孩子是因為父親外出工作，出了意外，然後母親改嫁，家庭就陷入困境之中，所以他非常感恩自己的母親，在當年父親過世時才31歲，但她沒有放棄這個家庭，也才有今天的他，這也是他最感謝的部分。

今天頒獎時，李媽媽也秘密現身，帶著他最愛吃的水餃便當。李枝全彷彿過去回憶湧上心頭，久久說不出話來，牽起媽媽的手瞬間情緒潰堤，哽咽說「媽媽感謝您，下輩子還要做您的兒子」，母子2人相擁而泣，場面感人。

其他獲頒金扶獎的還有三級貧戶出身，當過工人，後來憑藉努力當上立法委員的李昆澤；貧窮打過各種工，進入銀行業領域從最底層做起，目前擔任瑞士銀行台北分行助理副總裁的蔡明宏；同樣是三級貧戶，從小愛混宮廟，將打鼓傳統藝術發揚光大的宋坤傳藝團長宋建坤；自幼失去父母，卻不放棄靠著生意頭腦的宏竝企業股份有限公司負責人蕭明峯。

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