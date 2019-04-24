一塊鐵無限可能！ 家扶兒蕭明峯讓台灣產品發光發熱

2019-04-24 21:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中宏竝（音同並）企業公司董事長蕭明峯，20多年前標會籌到50萬元創業，從事生活家用五金代工，在殺價搶單環境中，堅持台灣的設計、服務和品質優勢殺出血路，3年前並自創品牌「Design Bite」，產品外銷13個國家。而他從小受家扶中心協助，有能力後也熱心公益，長期擔任家扶認養人，近日受邀到塗城國小展出五金作品，希望打破對「黑手」的刻板印象，也讓小朋友體會一塊鐵的無限可能。

蕭明峯說，1995年時自己才24歲，累積幾年工作經驗後，決定以積蓄和標會籌到的50萬創業，從只有2個人的小工廠接單代工，產品全部外銷歐洲，創業2年多就以一組爸爸、媽媽和兩個小孩的「Family」系列掛勾，創造4、5百萬組訂單的業績，讓他站穩腳步。

體認到代工的利潤微薄，只要別人殺價競爭業主就可能轉單，為了讓公司能長期保有競爭力、永續經營，蕭明峯5年前開始使成立國外部，更在3年前結合丹麥設計師自創「Design Bite」品牌，產品涵蓋客廳沙發、廚房砧板、房間的衣架、掛勾等生活家用品，不但在台灣販售，還外銷德、英、丹麥、瑞典等13個國家，公司年營業額達5、6百萬美金。

父親早逝、母親改嫁，蕭明峯從小受苗栗家扶中心協助心懷感激，創業後有能力開始擔任家扶認養人，至今持續20多年，且熱心參與社區、學校等社會公益。

為了讓小朋友認識在地產業，上月中在塗城國小校長劉淑秋邀約下，到學校的藝廊舉辦「時尚金工特展」，展出50多件他所生產的精美生活五金，學校並配合設計學習單，讓小朋友從一條線發想設計出產品。

蕭明峯說，希望藉此打破五金業只是「黑手」的刻板印象，鼓勵小朋友「只要學得一技之長，就能在社會有立足之地」，也讓他們體會，一塊平凡的鐵板，經過創意、設計和烤漆，能變成精巧美觀的掛勾、雜誌架，創造無限的可能。他也答應，4月底展覽結束後，將把小朋友設計的優秀作品製出成品，送給小朋友當永久紀念。

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