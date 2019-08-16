快儲水！台中20日起停水46小時 近12萬戶受影響

2019-08-16 13:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水配合台中市進行管線遷移及檢修二合一工程，8月20下週將大停水23至46小時，近12萬戶停水、逾萬戶水壓降低，且集中在台中市區，中西東南北區及北屯、西屯、南屯區的全部或部分，範圍包括3家大型醫院、1家百貨公司也停水2天，引起恐慌。

台水第四區處長蕭淑貞說明，這是為避免重復停水、大管線漏水、最近強降雨及該區地平坦，工程不能管，因此必須與時間賽跑，與其管破線臨時破裂才臨時搶修，因此計畫性停水。

蕭淑貞說，這是今年最大的停水工期，停止約共15萬噸自來水供應，也擴大準備121處取水站、18部供水車，包括6部消防水車因應，減少衝擊，也會趕工盡量提早復水，也請民眾多共體時間，並且儲水因應。

這次停水地區涵蓋台中市縱貫鐵路以西、文心路以南至文心南路以東區域，停水46小時，包括中、西、北區全區，及北屯、西屯、南屯、東、南區部分區里，進行「台中市北屯區∮1350公釐預力混凝土管送水幹管檢修作業」在8月20日早上10時起至8月22日早上8時止，停水46小時，停水戶數10萬5千戶，水壓降低戶數1萬2千戶，合計影響戶數11萬7千戶。

潭子、大雅部分區里停水23小時，8月20日早上10時至8月21日早上9時止，配合台中市府進行「潭子區外環路（一號）一期道路工程（第二階段）∮1000公釐鋼管管線遷移工程」

蕭淑貞說，這次是停水是潭子區配合台中市新闢的外環道路，要求做1000公釐大管線做遷移，潭子、大雅區共10里，影響12700戶，管線下游6公里有1350公釐大幹管，因接頭有漏水，所以要一起做，避免停2次停水，影響第2供水區，92350戶停水，降水壓12000戶。

而且第二供水區，因為地勢平坦、水流慢，加上商業大樓、住宅大樓林林立，又一直大雨不斷，管線工程要趕快做，加上這也是第二供水區沒有這麼大的範圍停水過，復水嚴謹評估，推估46小時，因此復水時間較久。

蕭淑貞也說，第二供水區約8、9成有商業大樓、集合住宅，一般備有水塔，以一個家庭一天用水量約1噸，省著用水，應可度過停水期，但集合式住宅有2、3百戶，提醒用戶備水，台水也會機動派水車因應，而這次停水區內有中國附醫、中山附醫及中友百貨，也提前通知備水，三家業者也都備有大水塔因應，不至於受影響。

停水及水壓降低區域範圍如下：

【停水區域】：

（一）２３小時停水地區：

（1）潭子區全里停水：東寶里

（2）潭子區部分停水里別：頭家東里、甘蔗里、大富里、潭秀里、潭陽里、

福仁里、潭北里

（3）大雅區部分停水里別：西寶里、三和里。

2、停水戶數：12700戶。

（二）４６小時停水地區：

（1）南區:崇倫里,西川里

（2）西區:公館里,藍興里,東昇里,廣民里,三民里,利民里,民生里,大忠里,

吉龍里,土庫里,安龍里,公民里,平和里,昇平里,雙龍里,後龍里,

和龍里,公正里,公德里,公益里,中興里,民龍里,公平里,忠誠里,

忠明里

（3）東區:干城里,富台里,富仁里,東勢里

（4）中區:中華里,大誠里,柳川里,大墩里,光復里,公園里,繼光里,綠川里

（5）北區:中正里,六合里,大湖里,錦平里,新興里,文莊里,光大里,五常里,

新北里,樂英里,錦村里,錦洲里,錦祥里,金華里,金龍里,邱厝里,

建興里,賴村里,育德里,淡溝里,健行里,中達里,建德里,頂厝里,

崇德里,賴厝里,賴福里,賴興里,賴旺里,賴明里,梅川里,明德里,

明新里,長青里,立人里

（6）北屯區:北京里,三光里,北屯里,平昌里,平安里,平德里

（7）西屯區:何福里,何德里,何明里,何厝里,何南里,何成里

（8）南屯區:大業里,文心里,大同里,同心里,大誠里,大興里

2.部分停水:

（1）南區:工學里,樹德里,和平里,福順里,福平里,新榮里,長榮里,長春里

（2）東區:新庄里,合作里,東南里,旱溪里

（3）北屯區:北興里

（4）南屯區:向心里,豐樂里,溝墘里,惠中里

（5）西屯區:何源里,何仁里,何安里

3、停水戶數:92,300戶。

4、降壓地區:

（1）北屯區:平田里,平心里,平和里。

5、部分降壓:

（1）北屯區:平興里,東光里,平順里,平福里,平陽里,水湳里

（2）南屯區:田心里,溝墘里,惠中里

（3）西屯區:大福里,大鵬里,逢福里,惠來里,大河里,何源里,何仁里,何安

里

6、降壓戶數約12000戶。

台水期間將設置民生用水臨時取水站共計113站，民眾可請上台水第四區處停水公告查詢系統（https://wateroff.water.gov.tw/）查詢臨時供水站位置及詳細停水訊息。

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