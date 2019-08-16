微電影獲國際大獎 林佳龍呼籲全民力挺「護蟹任務」

2019-08-16 11:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕公路總局與墾管處近幾年在墾丁台26線串連遭切割的陸蟹棲地，協助陸蟹安全過馬路並到海邊產卵，微電影六月獲得國際大獎，交通部長林佳龍昨晚特別到台26線參與護蟹過馬路宣導，也為現場執勤人員打氣。

行之有年的護蟹過馬路活動，公路總局楓港工務段近年與墾管處合作，打造台26線39.5K香蕉灣至41.5K砂島路段為「陸蟹天堂」，執行「停十走十」的道路管制作為，林佳龍也與志工共同宣導駕駛人減速慢行，保護陸蟹媽媽降海釋幼。

今年的「護蟹任務」仍維持「十分減速慢行，十分蟹謝您」策略，昨晚起至17日、9月13日至15日及10月13日至15日（農曆6、7、8及9月的15日、16日、17日），時段為晚間6時30分至8時30分，10月則為晚間6時至8時。

「停十走十」的管制作為，採取每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘作法，並設有前導車引導車流減速，守護陸蟹安全過路降海釋幼，封路過程由志工幫助抱卵的陸蟹媽媽橫越馬路避免「路殺（汽機車輾斃）」。

墾管處表示，為保護陸蟹過馬路產卵，近10多年來，與公路總局、屏東環境保護聯盟合作，在陸蟹產卵期，執行縮減車道措施，守護陸蟹過馬路降海釋幼，並在封路現場執行陸蟹保育宣導，希望抱卵的陸蟹媽媽在爬經馬路時不會被急駛而過的汽機車輾斃。

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