林佳龍空品改善最多未連任 環工學者嘆：選民是無情的

2019-08-12 18:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕選戰大打「空污牌」，前市長林佳龍苦戰仍敗。中興大學環工系教授莊秉潔今（12）日在臉書貼文說，2007、2018年的PM2.5變化，台中市本島空品改善最多，但林佳龍卻因空污落選，「只能說選民是無情的」；前環保署副署長詹順貴也在下方留言為林佳龍抱屈。

莊秉潔在臉書中附上過去12年台灣PM2.5的變化史，並註記17項他認為這12年主要空氣品質變化的原因。其中也指出2018主要改善的項目包括，台中電廠減煤1成、中龍減排1成、台中市81/181鍋爐改燃氣、雲林科技工業區鍋爐全數改燃氣、高雄燃燒設備加嚴及興達電廠減煤。

莊秉潔表示，PM2.5所有測站的年均值濃度已從2007年的34.5μg/m3改善至2018年的22.5μg/m3，PM2.5濃度的確大步改進。他也比較去年與過去5年，改善最多是金門縣，而本島改善最多的是台中市，其次是嘉義市。不過本島改善最多的台中市及嘉義市長，皆未能連任，只能說選民是無情的。

此貼文也引來前環保署副署長詹順貴留言，他表示中部那個反空污的環團，跟國民黨合辦2次反空污遊行後，現在對盧秀燕空污治理的無作為，也幾乎無聲。不少網友也留言表示「空污議題早就隨著選戰結束了」、「顯然市民普遍對空污是不關心的，是無知」、「的確，很多選民是無知的！」。

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