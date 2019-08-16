謠言終結站》增加膠原蛋白 豬蹄雞爪無效又胖、吃產品不如蔬果

2019-08-16 10:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕市面上許多膠原蛋白相關食品，要價不菲，許多愛美女性常花大錢購買，希望吃了能讓皮膚變更Q彈，或是大吃豬蹄、雞爪等含膠原蛋白的食物；不過衛福部提醒，吃太多不但對皮膚沒啥幫助，還會吃進太多熱量而變胖。

國民健康署在官方網站闢謠專區提醒，雖然豬蹄、雞爪等部位含有豐富的膠原蛋白，但分子結構過大，還必須先經過人體消化吸收，且在合成皮膚的膠原蛋白時，仍需有足夠的營養素輔助，例如維生素C等。

此外，國健署也指出，目前沒有研究指出攝取「豬蹄」、「雞爪」等食物有幫助肌膚合成膠原蛋白的功效。

食品藥物管理署也曾對此闢謠，強調市面常見的膠原蛋白產品有口服食品及化粧品，用吃的膠原蛋白經過消化會變成小分子的胺基酸，未必能在體內重新合成膠原蛋白；而化粧品也只能達到皮膚表面保濕潤澤的效果，無法吸收再利用。

皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠指出，想像身體是一座工廠可以製造膠原蛋白，我們吃進許多膠原蛋白食物後，經胃酸消化變成胺基酸，但這些原料是否能讓身體工廠製造成膠原蛋白？這就要看身體機能好不好、能否順暢運作。

黃毓惠說，人體老化後，「工廠」自然慢慢減少製造膠原蛋白，雖然市面上一些醫美療程例如針劑等能幫助合成膠原蛋白，但那都是暫時性的，最主要還是要靠自己的身體。

她建議，如果要讓身體工廠運作得好、努力製造膠原蛋白，就別讓身體老得快，不吸菸、多吃蔬菜水果、多運動、維持良好作息等，都比大吃膠原蛋白產品更有幫助。

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