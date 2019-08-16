氣象專家：週末西南風稍減弱 北部午後降雨增

2019-08-16 08:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕受較強西南風影響，中南部豪雨成災，高雄多處甚至單日降雨逼近500毫米，不過氣象達人彭啟明稍早在臉書指出，預估這波較強西南風，明天會開始減弱，但台灣水氣仍多，北部午後降雨將稍增，可能要持續到下週。

彭啟明指出，昨天深夜，新的一波降雨又開始，從桃園往南一直到屏東、台東都有顯著的降雨，不過降雨熱區還是在西半部靠山區，例如高雄的桃源區就超過200毫米，南投竹山、嘉義大埔、高雄六龜等也超過150毫米，目前降雨有趨緩，但靠山區仍殘存閃電雷擊發展，仍要留意零星的大雨。

彭啟明解釋，這波雨勢仍是受到西南風增強的結果，受到柯羅莎颱風帶動影響，整個西南風的強風軸就在台灣西南側，又遇上海陸風環流，配合上地形，在晚上發展起來的對流性降雨，這週幾乎中南部每天都在下雨，有時候局部地區的降雨還特別強，好在降雨的熱點，隨每天的風向不同，都有很大的變化，有時候偏重平地，有時候偏重山區，這也是看風速的強弱，如果風速較強就會發展在靠山區，較弱則在沿海附近平地發展，這是相當細微也小區域的變化。

至於未來發展，彭啟明表示，這波較強的西南風，明天開始會逐漸減弱，週末開始較不易出現很強西南風，不過要留意整個西南季風的低壓情境的態勢仍持續，台灣附近的水氣仍多，仍有午後雷陣雨發展的態勢，尤其北部也將有午後雷陣雨發展機會，南部雖然降雨會稍微趨緩，但全台也都有降雨機會，可能每天的靠山區都會有雨勢，中南部在清晨的海陸風環流交會的降雨，以及全台的午後雷陣雨，也都有機會發展，估計水氣較多的情境要持續到下週三。

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