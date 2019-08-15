埔里連3年蜜蜂大量死亡 防檢局加強查緝違法農藥

2019-08-15 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕南投埔里今年已連續3年發生蜜蜂大規模死亡事件，使當地蜂農損失嚴重，在化驗蜂屍後，蜂農懷疑是因檳榔農違法使用農藥造成，防檢局今（15）日表示，政府已開始進行調查和採樣送驗，並會加強現地查緝，檢視有無違法噴藥的情況，並說明為讓蜂產業與檳榔產業互利互惠，已開始研擬檳榔田間害物管理技術。

南投已連續3年在8月左右發生蜜蜂大規模死亡事件，造成當地蜂農經濟損失，2017年埔里、草屯、中寮與魚池等鄉鎮蜜蜂大量死亡，2018年的重災區則是埔里與草屯，今年埔里依舊受到嚴重損失，並在今（15）日向政府通報。

農委會苗栗區農業改良場於去年8月31日證實，在派員前往埔里的養蜂場勘查並化驗蜂屍後，發現蜜蜂體內殘留14種農藥，其中包含禁藥芬普尼，當時防檢局即前往南投稽查及宣導，防檢局今日表示，昨日苗栗區農改場再度接獲通報大量蜜蜂死亡，已開始進行調查和採樣送驗，而防檢局則會與地方政府加強現地查緝，檢視有無違法噴藥的情況。

綜合媒體報導，當地蜂農表示，今年的受害情況比去年嚴重，懷疑是因8月正值檳榔花開的季節，檳榔農噴灑農藥後，蜜蜂會在採檳榔花蜜時接觸農藥，而農藥中參雜易使蜜蜂致命的芬普尼農藥。防檢局指出，檳榔有礙健康，因此政府不會進行輔導，也禁止對檳榔施用任何農藥，農藥行也不能賣藥給檳榔農。

防檢局說明，未來將強化檳榔管理，對販賣和代噴業者加強宣導，兼顧農安和環安，如果發現檳榔農有使用農藥，將依法辦理，最高可處15萬罰鍰並吊銷執照，並說明目前也正在研擬檳榔田間害物管理技術，以兼顧蜂產業與檳榔產業互利互惠的永續經營。

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