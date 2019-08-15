抓住年輕選票！ 立委用這招服務機車族

2019-08-15 17:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕如何抓住年輕人的選票？彰化縣立委近年來興起「機車下鄉考照服務」，起初是服務外籍配偶，但後來卻大受年輕學子的歡迎，尤其寒暑假更是場場大爆滿。

立委洪宗熠這3年來已經辦了30多場，服務逾3千名考生，「考駕照，找洪宗熠」之名不脛而走，能否化為選票不得知，但已經大大的提升立委知名度，去年甫當選的藍營立委柯呈枋，近來也跟進為鄉親開辦這項服務。

「機車下鄉考照」之所以受歡迎係因位於花壇鄉的彰化監理站交通不便，南彰化各鄉鎮騎機車到此地應試，車程動輒1個多小時，二林地區甚至要2小時。

有鑒於此，立委洪宗熠出面協調下鄕場地及人力 ，洪宗熠說，下鄉考試最麻煩的是「人力不足」的問題，一場下來至少需要20名服務人員，他找來10多名志工，經訓練後就可上場，這讓監理站下鄉服務的意願提高。

他說，他的服務處變成考照的服務據點，協助鄉親辦理考前需要的資料，而下鄉考照開辦之後，他們發現各鄉鎮考取率竟有很大落差，經追蹤了解後，才發現許多鄉鎮的機車練習場，標線完全不符標準，他尋找適當的場地，再自掏腰包畫標線，二林鎮公所、埔鹽鄉農會、北斗奠安宮停車場、竹塘慈航宮、芳苑普天宮、芳苑福海宮、埤頭合興宮、埔心武聖宮都有最新標準的機車練習場地。

洪宗熠說，「機車下鄉考照」最初只是服務外籍配偶，但後來卻大受年輕學子的歡迎，尤其暑假幾乎場場爆滿，8成以上都是學生應試。

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