水燈首未下水就起火燒光 道長：一樣會旺

2019-08-15 16:24

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕鷄籠中元祭重頭戲「放水燈」昨天深夜在八斗子望海巷海濱登場，謝姓宗親會的水燈首疑因電線走火，還沒下水就起火燒光光，道長李戊己今天說，以前沒有發生過，但岸上起火和海中起火也是一樣的，也是一種旺的意思，可以照亮好兄弟的前路，心誠則靈，慶讚中元，不要往壞的想。

民間習俗「放水燈」等於是對水上的「好兄弟」發出邀請函，鷄籠中元祭的15字姓水燈首，會在誦經祭儀完畢後，一個個抬到海邊，緩緩推向海上後引火點燃，隨著潮水漂流出去，各姓氏宗親會在岸邊大喊「進喔！」「發喔！」「旺喔！」漂得越遠、燒得越旺，代表該姓氏家族的運勢更好更旺。

離奇的是，謝姓宗親會的宗親剛剛點香準備祭拜時，就看到水燈首悶燒中，隨即火光四起，為了避免波及一旁的其他姓氏水燈首，趕緊把謝姓水燈首拉出來，親眼在場目睹的謝姓宗親會理事長謝木土說，起火燃燒的原因應該是後方電燈泡的電線走火，造成水燈首起火，火勢十分猛烈。

謝木土說，雖然謝姓水燈首已經被大火燒光，但是水燈首的架子仍然要送進海中，邀請水中好兄弟到陸地共享普度。據參與鷄籠中元祭的七旬宗親說，參加放水燈這麼多年，還是頭一次碰到水燈首還沒下水就起火；據了解，傳承165年的鷄籠中元祭，今年出現水燈首還沒下水就燒光光，就算不是首例，也是十分罕見。

道長李戊己說，昨天在道壇進行祭儀，還沒有施放水燈時，突然發現謝姓水燈首起火，宗親大家都喊旺喔、發喔，也是一種旺的意思，當做心誠則靈就好，也不會影到謝姓宗親如何，真的是不會，不要想到壞的方面。

李戊己指出，以前放水燈是放蠟燭，隨著水流在海上漂來漂去，就像一條火龍，蜿蜒流向海中，首次在岸上水燈首整個起火，但其實岸上起火和海中起火也是一樣的，可以照亮好兄弟的前路，來接受人間的祭祀。

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獨家》罕見！鷄籠放水燈 謝姓水燈首未下水先起火燒光

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