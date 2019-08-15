淡水藍天市場工地將回填 可望規劃停車場

2019-08-15 15:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水區鄧公國小前有片廢棄23年的「藍天市場」工地，建商1996年開挖地下3層的地基後，倒閉停工，工地鋼筋鏽蝕，成深達3米的大水坑，新北市工務局今年和原開發公司完成協商，近日已將約1萬3800噸重的積水抽乾，而新北市長侯友宜今天至現場勘查，宣布建商9月起進行回填作業，預計今年12月26日完工，未來可望規劃為停車空間。

新北市政府工務局表示，位於淡水學府路與水源街交叉口的廢棄工地，是前淡水鎮公所與藍天建設，1994年依據「台灣省獎勵興辦公共設施辦法」簽定的超級市場契約，在1995年取得建築執照，但開挖地下室後，建商因財務周轉及施工違規等問題而停工，建築執照在2011年逾期失效，淡水區公所在2013年與藍天建設解除契約關係，並要求建設公司將已開挖的地下室回填恢復原狀，然而建商與承包商之間又有私權爭議，工程延宕至今。

侯友宜表示，今年2月與里長座談後，特別指示將本案納入市府「重大公安小組」專案列管並協調，終於解決沉痾，也讓鄧公國小學童上下學更安心。

侯友宜說，回填計畫要求提送新北市土木技師公會嚴審，確保回填順利，並要求工地架設全日監視設備並辦理工地保險，市府全程派員監督，必要會同專業技師至現場。

當地幸福里里長李佳蒨說，在地居民因大水坑困擾長達23年，回填後就不會遭惡意棄置垃圾，也期待未來此地能規劃為樂齡中心，照顧社區長者長照需求。

執行回填的國廣工程表示，已經陸續抽乾現場約1萬3800噸重的積水，9月起執行回填作業，施工時間為每週一至五，並避開上下班尖峰時段，也會執行交通維護。

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