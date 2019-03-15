林邊鄉民心驚！大卡車出入頻繁農地 不明土石方又來了

2019-03-15 22:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國道3路林邊交流道以南的林邊鄉鎮林段的大片水窪地，日前被居民直擊有許多大卡車載著土石，從交流道長驅直入傾倒大批土石方，但向環保局檢舉卻沒下文，由於林邊曾傳出爐渣回填不法案件，鄉民擔憂是否會有舊事重演。

環保局：農地亂回填 可依法開罰

屏東縣環保局則強調，這塊土地已依程序發公文通知地主到案說明，派員勘查初判是建築剩餘土石方，但農地仍不得回填這類土方，若確認違法，可依違反區域計畫法，請農業單位裁罰6到30萬元。

林姓居民投訴，國道3號林邊以南的低窪地荒廢已久，但2、3週前開始有零星大卡車及怪手進出傾倒土石，當地附近曾有爐渣回填，至今都未清除，傾倒土石最近變本加厲，大卡車來來去去，原本約3公頃左右的水窪都已快被填滿。

該地段屬農地，而且被農委會畫為因嚴重地層下陷得設綠能區域，引發外界質疑是否不肖業者以政府發展綠能當藉口，卻大批回填不明土石方。

環保局指出，該塊地屬農地，不論是否要種電，仍不得回填建築剩餘土石方，依區域計畫法除開罰並限期復原，但目前尚未至到案說明的期限，仍待地主到案說明後，再作出進一步移送或裁處的動作。

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