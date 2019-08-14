不甩政府法令 「愛奇藝」在台徵才恐被罰

2019-08-14 22:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國OTT（影音串流平台）被認為是執行其「大外宣」、對台進行統戰的一環，中國騰訊視頻不甩台灣法令，5月透過App平台上架，至於愛奇藝聲稱來台設立「研發中心」，最近還以「香港商奇藝香港有限公司台北辦事處」名義，在人力銀行網站招兵買馬，經濟部初步研判已超出營業範圍，可依「兩岸條例」處2至10萬元，並可連續處罰。

今年3月傳出騰訊將來台落地，雖然政府強調，「基於國安考量，OTT並非開放中資來台的項目，我方相關業者應不得代為從事相關業務活動」。不過，騰訊5月仍透過香港子公司，在App Store及Google的Android平台上架「WeTV」，並在臉書成立「WeTV Taiwan」，其採會員收費還提供台幣付費。

愛奇藝2016年申請來台設立公司，遭經濟部駁回，認為有「政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全」的疑慮。愛奇藝雖未被許可登台，卻利用我法律漏洞，架設「愛奇藝台灣站」照常營運。

愛奇藝不僅透過代理商「歐銻銻」在台經銷、宣傳，去年8月還向經濟部申請成立奇藝香港台北辦事處，登記股權載明「有大陸投資人」 ，登記營業項目為「從事簽約、報價、議價、採購、市場調查及研究業務等活動」，並不包括OTT業務，但近期卻大舉招募負責愛奇藝系統平台、App等工程師。

由於歐銻銻與奇藝香港登記同一地址，徵才聯絡人為同一人。對此，歐銻銻解釋，兩家是不同公司，當初奇藝香港成立時沒有辦公室，因此協調登記同一地址，且奇藝香港規模小，人資、庶務也委託歐銻銻。

業者曾向本報透露，愛奇藝的CDN（內容傳遞網路）伺服器在台灣，NCC代理發言人蕭祈宏證實，愛奇藝之前向中華電信子公司「是方電訊」租用伺服器，今年6月是方已解約，由於是方未違反相關法令，並未開罰。

不過，業者指，他們最近曾偵測過，確定愛奇藝伺服器仍在台灣，只是轉租在台的跨國業者機房。而愛奇藝台灣站在虧損情況下，上月還降價促銷拉會員，「利用會員人數來綁住政府，讓主管機關不敢出手」。

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