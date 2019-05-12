複製「愛奇藝」模式？ 中國騰訊影音平台悄悄在台上架

2019-05-12 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國百度集團旗下的網路影音串流平台「愛奇藝」，日前才遭質疑違法租用台灣CDN（內容傳遞網路）伺服器，被指是「鑽漏洞登台」。近日中國騰訊旗下的網路影音串流平台「WeTV」，也透過香港子公司的名義在台灣上架APP招募付費會員。經濟部投審會表示，目前尚未收到中國騰訊申請來台設立公司，至於中國騰訊是否參照「愛奇藝模式」將在了解相關內容後，依法處理。

綜合媒體報導，今年3月業內就傳出，中國網路影片媒體平台騰訊和優酷，5月可能循「愛奇藝模式」，透過代理商，繞過經濟部投審會審查登台。如今，台灣的智慧型手機用戶，已能在台灣App Store和Google Play中找到「WeTV」的App。經查證，「WeTV」以香港子公司「Image Future Investment（HK）Limited」的名義上架，並提供付費訂閱制，在臉書上也設立了粉絲專頁。

經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌表示，投審會尚未收到中國騰訊申請來台設立公司，至於中國騰訊是否參照「愛奇藝模式」，透過代理商進軍台灣串流影音服務市場，投審會將再了解相關內容後，會同商業司、陸委會等相關部會，依法處理。

有市場人士指出，「WeTV」僅有臉書粉絲專頁和網頁2種客服管道，並沒有客服電話，使得消費者的權益難獲保障。

台灣OTT協會理事長錢大衛認為，目前台灣對境外付費的網路影音串流平台管理機制並不完善。而各國網路影音串流平台相繼湧入台灣，也擠壓正在萌芽的本土線上影視產業，並影響台灣影視產業的發展。該協會也向政府呼籲，境外網路影音串流平台，必須在台灣登記設立子公司或分公司、本地客服才得以在台營運。

「愛奇藝」透過在台辦事處和代理商，達成「不落地」但實質在台營運，該模式因而被稱為「愛奇藝模式」。經濟部中部辦事處日前對於「愛奇藝」違法租用台灣CDN（內容傳遞網路）伺服器一事表示，「愛奇藝」有可能違反中資在台設辦事處的相關規定，已行文要求「愛奇藝」的香港子公司於4月底前回覆說明。

「OTT」是「over-the-top」的簡稱，通常是指內容或服務建立在網路基礎服務之上，而不需要電信運營商額外的支援，像是Skype、Google Voice、微信以及網路影音串流平台等都在OTT服務的範疇。

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