60年了！彰縣還有5鄉鎮市沒農地重劃 原因是…

2019-08-14 15:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣60年來陸續完成59區、總面積約3萬7726公頃農地重劃，土地分散在21鄉鎮市，尚有5鄉鎮尚未辦理農地重劃，無法重劃的原因很多，其中之一與農地價值有關，4、50年前農地不值錢，如今鹹魚翻身，農民惜地如金，土地值錢，農民當然不希望因重劃而讓土地縮水。

今年是彰化縣開辦農地重劃滿60年，縣府地政處舉辦系列慶祝活動，有農地重劃老照片展、重劃區巡禮活動、慶祝大會，還有今天起到9月13日中秋節，農地重劃小學堂網路闖關遊戲拿好禮活動，同時規劃10條結合在地特色和欣賞農地重劃區田園風光的旅遊路線，吸引親子共遊。

其中，60週年成果展經由老照片串連起彰化農地今與昔變遷的記憶與情感，從最早試辦農地重劃區的歷史述說起，1959年8月7號台灣發生八七水災，彰化地區受災尤其嚴重，縣府因而從彰化市渡船頭、和美鎮嘉寶潭試辦農地重劃，從此開啟彰化縣農地重劃。

因試辦成效良好，其他地區陸續跟進，重劃面積逐年擴大，到今年為止完成3萬7000多公頃農地重劃，又以大城鄉農地重劃面積4309公頃最多，不乏是台糖土地，埔鹽鄉達成9成農地重劃，鹿港鎮幾乎全數辦竣，甚至有農地重劃區後續納入都市計畫區內變成住宅用地。

縣府地政處重劃科長黃錫欽指出，農地重劃的好處是可闢建農水路，讓原本無路甚至無灌溉溝渠的農地，因農水路規劃變成能臨水臨路，重劃後土地方正，地籍線界址清楚明確，土地重劃後有了進出道路，土地價值提高，農民機械耕作方便，提高耕作效益。

早年，台灣農地便宜，1甲農地10萬元就有，現今農地每分地3、400萬元很平常，農地行情看俏，農民惜地如金，黃錫欽表示，依農地重劃條例和農地重劃實施細則等規定，農地重劃區域要超過一半土地所有權人同意，且持有面積也要過半才能重劃，重劃後土地減少約1.5成到2成（闢建農水路等公共設施），重劃2年期間農地無法耕作收成。

黃錫欽表示，全縣目前就員林市、大村鄉、埔心鄉、二水鄉、北斗鎮共5個鄉鎮市未辦理農地重劃，員林市、北斗鎮算是都會型的城鎮，都市計畫區域擴大，農地納入住宅區或商業區，農地重劃需求性降低，埔心鄉緊鄰員林市，地價變高，大村鄉是葡萄故鄉，高經濟作物若重劃期間無法種植，農民損失高降低重劃意願，二水鄉可能與農水路系統完整，無須另闢農水路有關。

5鄉鎮未辦重劃各有原因，卻也反映農地價值由過去耕作賦予更多開發與利用效益。

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