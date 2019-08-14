台南官田國中、台中大華國中共推「島內遊學」 學生暑期樂開懷

2019-08-14 14:18

〔記者歐素美／台中報導〕不用出國，島內遊學！台南官田國中校長陳文財與大華國中校長徐秀青，鑑於出國遊學費高昂，並非每位學生負擔得起，共同規劃「島內遊學、城鄉交流」活動，官田國中16名師生自助旅行到大華國中，體驗該校劍道、攀樹等特色課程，並參加靜宜大學「生物多樣性可食地景探索夏令營」，進行兩天一日的島內遊學。

大華國中校長徐秀青表示，兩校自今年1月開始進行「學習無止境、華官遊學趣」互訪遊學課程，寒假時大華國中師生到官田國中上課學習，暑假則由官田國中師生到大華國中上課學習，希望透過師生互訪並實際參與課程，拓展學生們的視野，認識台灣不同區域的人地特色，豐富學生面對問題解決問題的生活經驗。

官田國中學生在教練葉如敏指導下，體驗劍道課程，與大華學生進行木刀與竹劍的打擊練習，直呼好有趣；攀樹課程則因雨改在室內進行，同學克服恐懼，認識安全裝備與步驟，完成攀繩。

官田國中師生夜宿大華國中臥龍書齋，隔天再一起參加靜宜大學方濟生態園區的「生物多樣性可食地景探索夏令營」，體驗魚菜共生、友善耕種與生物多樣性，還有令學生尖叫的可食昆蟲介紹採集，還有茄冬樹、火炭母草、鬼針草及各種蔬菜的採收；中午則在彰化縣哈哈漁場進行河口潮間及魚塭養殖體驗。

官田國中學生秦玉薇表示，午餐親手料理自己採集的各種食材，不僅能了解漁夫的辛苦，同時也讓我們體會食材取得不易，珍惜食物。

徐秀青表示，大華國中與台南官田國中合作規劃島內遊學就是希望讓更多的孩子不必受限於經費與名額，體驗不同縣市與學校的特色課程與文化，更能藉由跨校學生的交流互訪，拓展學生社會參與和溝通互動的學習素養。

陳文財則指出，這次遊學從報名、收費、交通計畫等都是由學生規劃完成，希望學生跳脫電腦、網路的螢幕框框，以「行萬里路、讀萬卷書」幫助孩子開拓視野，以更多元的學習，認識大自然、接觸到不同的人和物，培養孩子的人際關係與問題解決能力。

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