伸縮縫易成機車殺手 中市30座橋梁改善抗滑達65BPN

2019-08-14 12:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕車行陸橋預留熱膨脹空間，設置齒型伸縮縫，雖有防滑紋路，但長年輾壓磨損已降低防滑效果，成為機車族隱形殺手。台中市政府今（14）日說，全市已完成30座橋梁改善，表面平均抗滑係數提升至65BPN，以降低機車打滑風險。

民眾常陳情反映，許多陸橋的伸縮縫和道路標線表面光滑，機車行經容易打滑，特別是雨天情況更嚴重，伸縮縫、標線因濕滑更容易打滑摔車，萬一剛好有汽車行經，後果不堪設想，儼然成為道路隱形殺手，要求相關單位全面檢討伸縮縫和標線的止滑效果。

台中市政府為此，執行路平專案時將部分道路標線抗滑係數提升至65BPN。據市警局統計，2014年機車自摔案件709件，2015年執行路平後當年下降至636件、2016年再降至508件，顯示提升道路標線抗滑係數，有助於提高行車安全，降低打滑摔車風險。

交通部日前也邀集六都及營建署開會，決議提高標線抗滑係數標準（BPN），將先在中央及六都所轄道路試辦，六都的都會市區道路的標線抗滑係數須達65BPN，非市區道路因地制宜介於50至65BPN，中央管轄的高快速公路等道路系統需達50BPN。

建設局長陳大田說，橋梁採用伸縮縫主要是為了避免溫度變化時，由於熱脹冷縮破壞橋身而預留的縫隙，目前國內大部分採耐用度與強度較好的齒型伸縮縫，但金屬製的伸縮縫表面積大且較為光滑，雨天可能成為車輪打滑的因素之一，對於機車族是隱形危機。

因此，市府著手調查列管的1899座車行橋，其中設置齒型伸縮縫有132座，去年之前已完成22座防滑改善作業，今年接續完成8座，噴塗後的防滑表面平均抗滑係數提升至65BPN以上；而未來的防滑改善作業，將優先處理市、區道或交通流量頻繁路段。

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