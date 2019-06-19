防摔車 人手孔蓋抗滑係數調高

2019-06-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕人手孔蓋為鑄鐵材質，抗滑能力較差，經常傳出有騎士在雨天騎經打滑。交通部公路總局今年六月起調高人手孔蓋抗滑標準，規定未下地之人手孔蓋抗滑值ＢＰＮ需達五十以上，與現行標線抗滑標準一致。公總昨表示，新設未下地人手孔蓋九月起皆須符合標準，約四萬個未下地的人手孔蓋，需在三年內達到標準。

4萬個未下地 3年內達標

為提升道路安全，公路總局自去年七月起將標線抗滑值ＢＰＮ自四十五提高為五十，今年六月再公告新設人手孔蓋抗滑值也要達五十，公總將給予施工單位三個月緩衝期，因此今年九月起，所有新設人手孔蓋都須符合標準。

公路總局統計，目前全台省道既有人手孔蓋約二十四萬個，其中八成已下地，約四萬個因防災、檢測需求無法下地，需要在三年內透過新增防滑塗料、變換紋路等方式，達到新規定的抗滑標準。

公路總局表示，九月起未符合標準者，將限制申請開挖單位未來新設人手孔蓋數量，或是祭公路法處罰。

另外，針對道路安全，公總自一○○年起推動路平專案，要求道路挖掘縮時減量，除縮時管制禁挖五個月份，包括一、二及十、十一、十二月禁挖，並要求管線單位針對搶修頻繁路段要提出該路段管線的維護改善措施。

公總統計，去年度管線挖掘施工總天數為兩萬八千六百九十二日，較一○○年減少四十％，挖掘總面積則減少八十二％。

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