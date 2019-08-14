有乾淨水喝了！台生有愛助柬國小校建過濾水塔

2019-08-14 08:54

〔記者吳柏軒／馬德望報導〕柬埔寨馬德望偏鄉有水源衛生問題，台北醫學大學、實踐大學等與在地校長及志工合作，興建過濾水塔與水井，提供乾淨水源給孩子，不用再打水沖廁，也不再發生為了回家喝水而上課中斷的窘境。

台北醫學大學飛洋服務團、實踐大學建築設計系師生等前往柬埔寨進行公益，發現當地水源衛生問題嚴重，2團隊去年便與當地Dontri小學合作，建置健康中心與水塔過濾系統，讓水龍頭打開就可生飲，今年暑假再度與另一間Poupir小學攜手，花3千元美金（約9萬多元新台幣）建造更大規模的水塔與供水系統，改善用水、飲水情況。

Poupir小學的校長Mon Vanna說，早期沒有水塔，小朋喝水都要從家裡帶來，上課時也常舉手說「老師我要出去喝水」，洗手間也無水，需每天派值日生到校旁的蓮花池打水，如今建好過濾水塔，可直接裝水生飲，看見孩子喝的水比以前乾淨、也減少課堂中斷問題，感到非常開心。

北醫大飛洋服務團指導老師郭曉靜說，與實踐合作，興建過濾水塔，也將洗過的水重新回收，接管到廁所，進行沖洗，融合綠建築概念，且當初Mon看到廁所水龍頭冒出水來，開心到給了一個大大擁抱，並認為改善用水可增進當地衛生安全，降低因水源遭寄生蟲汙染而致病的風險。

實踐建築設計系副教授陳國洲表示，設計學院自2012年便開始柬埔寨的義築計畫，共出隊6次，已在暹粒新建8間教室、3間多用途空間、2間廁所、1棟民宅及修築3棟民宅等，去年首度與北醫大合作，完成飲用水過濾及廁所供水系統，希望將「水資源再利用」觀念在無形中傳遞給當地學童。

北醫大醫學系大四生王子豪表示，這次暑假遠赴柬國偏鄉，也順便調查當地居民的用水，發現多是用大缸承接雨水，或甚至用河水洗澡等，但知道水缸儲水需分層使用，為了研究，也特地採樣，回頭化驗看看，研究其家戶用水的乾淨程度，未來也可依據數據提出相關問題與解決方法。

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