加國移民回台置產 參加法拍教學

2019-08-13 19:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署今舉辦免費的動產及不動產投標流程教學專案，吸引不少對法拍有興趣的民眾報名參加，其中最特別的是來自加拿大的吳小姐，10多年來往返台灣及加拿大，但還是想返台落葉歸根，所以積極報名上課，先行了解法拍程序以便日後回台置產。

新北分署表示，課程由分署執行人員講解動產、不動產拍賣及變賣應注意事項，並邀請第一銀行士林分行資深副理顏詩育講授法拍融資實務，參與課程的65名學員中，最特別的是來自加拿大的吳小姐，無意間在網路上看到新北分署辦理法拍投標流程教學專案，特別從加拿大打國際電話預約課程，可惜當時早已額滿。

後有報名的民眾退課無法前來，新北分署再度開放網路報名，吳小姐及其他5名民眾也遞補報名上，吳小姐說：「月是故鄉圓」，一直很關心台灣的狀況，日後還是有返台落葉歸根的可能，所以想報名上課，雖知有直播且事後可看錄影教學，但畢竟投標文件及專業術語猶如天書，所以還是面對面聽講座上課，效果比較好，有問題也可以當場請教。

課程結束後，學員也「實戰」體驗不動產投標、真實搶購現場變賣的恬品軒蛋糕、王老吉涼茶、保養品及鹽燈等動產模擬拍賣，吳小姐還建議講授的時間可以再延長，因為一堂課才50分鐘，「真的太短了！」

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