池上鄉2019年稻米競賽 新米王、米后出爐

2019-08-13 19:19

［記者陳賢義／台東報導］台東縣池上鄉昨舉辦「台東縣池上鄉2019年一期作稻米品質競賽」，成績出爐，高齡87歲、種田經驗已有60多年的農友謝美國，以90.98分首度拿下「台有機米組」米王；客家籍的農婦張玉妹則以88.38分獲得「台灣好米組」冠軍，這也是池上睽違11年再現新米后。

這次賽事為台灣稻米達人冠軍賽暖身場，除對參賽農民進行田間管理審查外，對於競賽樣品也進行外觀、性狀、粗蛋白含量及官能品評等檢測評比，最後再由五位專業評審針對米飯的外觀、氣味、口感等進行評分，競賽類別區分「池上好米組」及「池上有機米組」。

經過嚴格評審，在池上鄉玉清宮擔任主委的謝美國如願拿下台灣有機組米王。謝美國說，他是在彰化出生，八七水災舉家遷移到台東後就開始學習種田，至今已有60年多年，第一次參加場面這麼大的競賽就拿下冠軍，感謝農會等栽培機關的指導，讓他從原本的門外漢，繼而懂得如何以有機、純然無化肥的方式種植出好米，真的得高興。

與老公夫唱婦隨的米后張玉妹則說，她和老公原本是栽植西瓜，後來改種稻米，去年獲得亞軍，今年如願拿下台灣好米組冠軍，且已連續5年拿下特等獎，感謝農會的輔導種植，之後還有台灣稻米達人的冠軍賽，希望也能獲得好成績，打響池上米的好名聲，銷量也跟著來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法