宜科重辦環評 結果最快年底出爐

2019-08-13 15:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭科學園區因廠商進駐率低，縣政府爭取園區開放量產及產業類別來吸引投資，但相關環境影響評估延宕至今仍未通過；6月新竹科學園區管理局再度將環評送環保署審查，最快年底就能有結果；縣府工商策進會指出，環評只要通過，預估能將園區的土地出租率從12.8％提升至34.53％，並帶來600個就業機會。

宜蘭科學園區由新竹科學園區管理局管轄，2005年開始籌設，占地70.8公頃，建廠用地34.82公頃，現已出租約4.33公頃，出租率約12.8％，是竹科管轄園區中最低；至於一期標準廠房的可租用面積約2000坪，提供24至200坪4種規格出租，合計28個單元，現已出租26個單元，出租率達93％。

由於土地出租率低，整個園區總員工數僅200人，讓宜科長期被批評為「蚊子園區」；縣府認為，因為投資廠商需要自付土地租金與建設大樓經費，加上園區環評規定，要求進駐廠商不得從事量產行為，開放進駐的產業類別也僅能是通訊知識、數位內容及研發等相關產業，進駐成本過高，限制太多，才讓不少廠商卻步。

有鑑於此，去年，新竹科學園區管理局將宜科開放量產與產業類別的環境差異分析報告，送往環評委員會審查，卻被打回票；今年在地方積極爭取下，新竹科學園區管理局捲土重來，重新斥資約1600萬元，製作宜科開放量產與產業類別環境影響評估，並於6月再送環保署審查，最快年底前會有結果。

工商策進會總幹事羅文清今在縣務會議，報告宜科招商情況；羅文清指出，8月底環評報告就要在環署進行第一次審查，現階段已有2家廠商等待，只要環評一過，就會進駐宜科，屆時土地出租率有望提升到34.53％，園區將增加約600個就業機會，員工總數將達到800人以上。

羅文清指出，至於園區的標準廠房，近2個月內出租率就會達到百分之百，最快9月底2期標準廠房就會動工，目前也已有2家廠商表達進駐意願，正在洽談中。

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