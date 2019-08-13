新北雙溪地標共和橋重上漆 議員批像在貼春聯

2019-08-13 14:22

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市雙溪區共和大橋是雙溪地標，因東北角多雨橋身鏽蝕非常嚴重，目前正進行除鏽工程，市議員林裔綺說，橋身的紅色油漆東補一塊、西補一塊，里民非常有意見，紛紛抱怨還沒到過年，怎麼就四處在貼「春聯」，對此，市府澄清，受限工程經費不足，以局部防蝕層除鏽油漆方式改善，對於廠商除鏽不夠確實之事，也會依照契約規定處分承包商及監造，並要求改善。

林裔綺接獲當地共和里里長魏雙傳反映，共和大橋的油漆東補一塊、西補一塊，已完工新上漆的地方，用手輕輕一剝漆面就可輕易剝落，多處鏽蝕的地方不是沒處理，就是敷衍的只在局部塗上紅色油漆，整座橋就像貼上「狗皮膏藥」，如此草率的工程品質令人錯愕。

林裔綺說，承包政府的公共工程，施工品質竟是如此 草率、敷衍 、不專業。針對公共工程的施工品質，公部門更應該有責任要嚴格監督控管，切勿讓承包廠商便宜行事，抱著僥倖的心態，而因小失大危害到民眾生命財產安全。她要求立即停工，待養工處承辦單位研議後續處理方案後再進場施作。

新北市養護工程處處長馮兆麟表示，共和橋是年度橋梁維修工程，顧問公司依據上一年度橋梁定期檢測成果，針對一年內應維修橋梁派工修繕，顧問公司原提報改善方案採共和大橋全橋油漆改善，工程經費約367萬，如果再加上新北市其他區域應維修橋梁費將高達3600萬，而養工處一年只有總經費4500萬，共和橋如果全面整修將用掉80％預算，如此恐會影響後續搶修或其他臨時交辦事項，因此指示顧問公司依共和橋構件劣化改善急迫性，以局部防蝕層除鏽油漆方式改善，工程經費約僅47萬。對於廠商除鏽不夠確實之事，也會依照契約規定處分承包商及監造，並要求改善。

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