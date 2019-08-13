退休校長深山墾荒 種出甜滋滋有機果

2019-08-13 13:12

〔記者何玉華／新北報導〕在新北市烏來深山的福山部落，有個人人熟悉的「黃校長」-黃美玲，10幾年前從福山國小校長退休後，不忍學生家長失業無事，更看不得土地荒廢，在徵得當地原住民族人同意將荒廢的土地讓她開墾後，她帶著願意幫忙的家長一起從事有機種植，從蔬果到如今的紅龍果，她越挫越勇，雖然收益不大，卻讓土地地盡其利。

黃美玲是苗栗人，1983年到福山國小當老師、主任，掉到外地服務幾年後，考上校長；黃美玲說，她一直留意著福山國小的校長職缺，一有機會，馬上申請調任；再回到福山，看到學校周邊的土地荒廢，她用心整理，獲得家長同意將土地借她種植，4年校長任期後退休，她選擇留在福山，全心種植有機蔬菜。

黃美玲說，她不種，這些土地就長草、荒蕪，當地原住民見她幫忙照顧土地、整理土地，幾乎不拿租金；投入有機栽種約11年，前幾年種蔬菜，這幾年改種火龍果，因為不用農藥，每年都要跟蟲作戰，去年蟲災，損失上千個火龍果「有賺到的，都到蟲害去了」。

除了黃美玲自己，部落的家長也會到有機農園幫忙，雖然收益不多，但有機種植在地盡其利的同時，又不傷害土地；黃美玲自豪地說，今年種出的火龍果、紅龍果甜度高，頗受好評。

新北市政府觀光旅遊局看到了這樣的在地故事，將黃校長的果園納入一日遊的推廣行程中，而每次行程也會介紹推廣當地的小農產品，讓遊客不只能吃到在地的蔬果，滿載而歸，還能看到在地守護水源地的用心。

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