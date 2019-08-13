親子最強催化劑？新北市少年培力園藉毛小孩改善少年互動關係

2019-08-13 12:27

〔記者周湘芸／新北報導〕位在新北市泰山區的少年培力園提供弱勢青少年第二個家，不僅設有多元課程，園內也飼養3隻貓咪，讓少年學習如何與寵物相處，培力園主任莊宛蒨表示，因為貓咪生性敏感，想親近牠們必須有技巧性，這也讓少年學會與家人互動，改善親子關係。

莊宛蒨指出，3隻貓咪分別叫做「陪陪」、「立立」、「圓圓」，其中，陪陪和立立都是從少觀所領養回來，當初想說小朋友都喜歡養貓，可以專供自立少年輔導陪伴，增加生活樂趣。圓圓則是被丟棄在水溝內，經人救起後送給培力園，並交由社工及少年們照顧。

莊宛蒨表示，少年培力園長期開設多元課程供青少年培養興趣，自從領養3隻貓，也開始帶著少年們到五股參觀動物流浪之家，接著開設寵物生命、寵物美容和縫紉等課程，並向外募集3部舊縫紉機，讓他們可以實際製作寵物用品。

莊宛蒨說，有次搭計程車，聽司機聊起，女兒不知是否進入青春期，在家中很難溝通，她便請司機讓孩子來上親子課程，沒想到，司機13歲的女兒現已藉由照顧貓咪，改善與父親的關係，也幾乎成為貓咪的保母，經常打理貓咪的一切。

16歲的「寰寰」來自新住民家庭，但因父母離異，她與爸爸同住，2年多前來培力園參加學習課程，時常為3隻貓咪量身訂做衣服和紗裙。

社會局長張錦麗表示，新北市少年培力園委託社團法人中華民國更生少年關懷協會辦理，原本專供從育幼機構長大或缺乏自主生活能力的少年們，短期住宿休憩的自立小站，從去年起改變為社區服務模式，提供社區少年多元學習和休閒，也設有親子課程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法