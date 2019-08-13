中市9月直航日本鳥取縣 鳥取縣議長今率團拜會中市議長

2019-08-13 12:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市與日本鳥取縣預計今年9月份開通直航班機，在此之前，日本鳥取縣議長藤繩喜和今日率團拜訪台中市議會，台中市議長張清照、副議長顏莉敏親自接待，雙方會談愉快，並承諾加強促進台中市及鳥取縣的合作與情誼。

藤繩喜和率鳥取縣觀光交流主管機關人員到台中訪問，在裕毛屋企業執行總經理謝明達、台中果菜運輸公司董事長賴溪松、大肚區農會總幹事趙信賓陪同下，拜會台中市議會。

張清照、顏莉敏熱情歡迎藤繩喜和一行人，並致贈台中名產太陽餅及漆器盤，藤繩喜和則回贈日本酒和禮品。

張清照致詞時表示，鳥取縣與台中市友誼深厚，雙方在農業、觀光、文教體育互動頻繁而友好， 2017年及2018年也簽署了「觀光交流協定」和「友好交流協定」，今年9月份更預計將開通台中市與鳥取縣的直航，除了促進觀光發展，也能加強民間交流。

藤繩喜和指出，從25年前原台中縣引進日本鳥取縣的梨穗至今，雙方交流情誼日漸深厚，9月雙方直航開通後，民間往來將更加頻繁，也有益觀光及經濟發展。

藤繩喜和也說，為進一步加強交流，明年2月他將主動率100位成員包機來台中市，參加台灣燈會。藤繩喜和並當面邀請張清照率團參加鳥取縣今年10月舉行自行車環縣活動。張清照對藤繩喜和支持台中的盛情表達感謝之意，也歡迎鳥取縣民眾都到台中觀光。

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