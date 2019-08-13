麵包連鎖店 消費滿額捐助創世

2019-08-13 12:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕農曆7月，佛家所說的慈悲月，基隆麵包業者溫莎堡麵包店發起「買麵包做公益‧玩扭蛋中大獎」，凡民眾購買麵包、蛋糕消費滿200元，即可獲得扭蛋1次機會，溫莎堡麵包店捐贈1個麵包給創世基金會，邀請市民朋友共襄盛舉。

溫莎堡麵包店協理蔣家威表示，即日起到8月26日，凡是到溫莎堡各門市購買麵包及蛋糕消費金額滿200元，即可參加扭蛋抽ipad、火烤兩用爐、烤箱、1000元商品券等禮物；蔣家威說，歡迎市民朋友一同參與買麵包做公益活動，用愛改變世界。

蔣家威說，公司創辦人以「用愛做麵包」的初衷，讓創立至今的溫莎堡每年都會與各家公益團體合作，捐贈麵包做公益，幫助弱勢家庭，及協助無家可歸的街友們等。今年暑假，溫莎堡與創世社會福利基金會攜手合作，邀請大家透過這次活動「買麵包做公益」，發揮一點力量，讓大家一起「用愛改變世界」。

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