香港機場昨關閉 桃園機場今31航班取消

2019-08-13 09:05

〔記者姚介修／桃園機場報導〕受香港機場昨日關閉影響，今天桃園機場取消入出台港航班30班，仁川1班，加上昨日40班取消，受影響班機有71個班次，影響旅客人數超過2萬人。

桃園機場今天取消航班從昨日晚間一直生變，據統計今天有31個航班因昨日香港機場關閉影響而取消，今天台港航線出境國泰及港龍有10班、華航1班、長榮3班、香港航空1班，國泰也因香港飛台取消，間接影響國泰台北飛韓國仁川班機取消1班，台港入境航班國泰及港龍8班、華航2班、長榮4班、航航1班，今天統計共31航班取消。

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