認識媽媽文化好為難 員林高中微電影競賽獲獎

2019-08-12 21:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕員林高中學生詹舒閔、曹芷綾拍攝記錄校內新住民二代學生黃純晏，為就學與越南母親相隔兩地，只能透過視訊聊天，期待能早日團員吃著家鄉菜「廚房的清蒸魚」，但夢想卻跟現實背道而馳。影片參加今年國教署「新住民子女在臺灣」微電影競賽，雖未獲得前3名大獎，但點出母女想了解彼此文化卻又為難的心境，獲得評審特別獎肯定。

出生台灣彰化的黃純晏自小父母離異，媽媽與妹妹2人在中壢生活，彼此只能利用假日短暫相聚，黃純晏明年畢業後想到南投暨南大學選讀東南亞學系，想多認識媽媽文化，以為能獲得媽媽支持，結果媽媽只想她早日回中壢讀書團圓，面對現實的選擇，兩人隔著視訊不發一語，唯有提到小時候媽媽煮的清蒸魚，才又有共鳴。

指導老師黎映辰說，去年得知黃純晏的故事相當有感，召集戲劇社高三學生詹舒閔負責編劇導演、高一學生曹芷綾拍攝剪接，兩人都是第一次參加微電影競賽，影片雖然沒有過多的起承轉合，但在短短的7分鐘裡，卻讓不少觀影者動容，評審們認為，這是一部真實且生活的故事。

詹舒閔說，這個年代班上有1、2位新住民二代同學，已經是很平常的事了，不過卻很少有人去分享自己的母親文化，有些人甚至還會排斥提起或了解，片中女主角黃純晏願意去追求家鄉文化並與我們分享媽媽的故事，是很不容易的事，期望能透過這部微電影，讓更多人了解新住民二代。

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