台電供電出包 2公頃魚貨死光損失2500萬

2019-08-12 17:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南養殖達人黃國良位於北門區的魚塭，上週六發生台電電力供應出問題，造成增氧機馬達燒毀，2公頃多的龍膽石斑等魚兒全缺氧死亡，原預計下個月出貨到香港，現已無魚貨可出，營業損失高達2500萬元。他本週三受邀赴總統府，將藉機跟小英總統來陳情。

黃國良今天下午由議員林美燕、蔡秋蘭及前議員侯澄財陪同在市議會召開記者會，痛批台電不負責任。

黃國良說，台電人員來看後，竟說「這是常態，歹勢！東西（設備）壞掉，算你倒楣！」台電沒有盡到設備維護的責任，「三相電」其中一線壞掉（欠相），造成增氧機馬達燒毀，他魚塭雖備有發電機，但也無用武之地，包括龍膽石斑、紅衫、午仔、草蝦及虱目魚等全因缺氧而死，損失慘重。

另一名學甲區的養雞戶也說，他的雞場於7月30日因台電的電線斷掉而跳電，台電人員姍姍來遲，造成他一百多萬員損失，台電迄不負責，讓他無語問蒼天。

市府農業局說，黃國良是南市優秀的養殖戶，建議他保全資料，該局也將請台電研議補償，市長黃偉哲也有指示他們全力協助。市府消保官則表示，台電如沒有依照電業法規定做好設備維護，造成的損失有歸責性，必須負責。台電如不願意協商賠償損失，建議可採訴訟求償。

台電新營營業處副處長蘇英賢則表示，經調查，台電員工並沒有說過「算你倒楣！」他們員工也不會說這種話，不太可能是員工所說。他們該負的責任一定會負起責任，不會逃避，如何防止類似問題再發生這才是重點，目前先把設備修護，後續再談賠償問題。但因法規認知問題，過去獲得賠償的例子並不多。

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