台中豪雨》大甲地下道積水35公分 東勢山區道路崩塌

2019-08-12 14:19

〔記者歐素美／台中報導〕今天上午大雨造成東勢區多處產業道路土石滑落、樹木傾倒，影響交通，東勢區公所緊急派員處理，目前已恢復交通，僅水保局正進行的泰昌里小中嵙段野溪整治工程，因雨造成邊坡崩塌，區公所已通知施工單位處理；大甲區則幼獅工業區地下道及北堤東路嚴重積水約35公分高，幸未「卡」車；中橫便道因雨封閉3天，今天中午終於開放通行。

中橫便道今午通行 是否再封閉仍視天候

今天上午大雨，因雨量已超過標準，中橫便道上午7點未開放通行，但近中午時，雨勢變小，12點即開放通行，以利農友運送蔬果等下山販售。谷關工務長呂正安表示，除了下午4點半通行班次，今天起並將增加下午6點半下山的通行班次，但能否順利開放，還要視下午的氣候狀況。

山線及海線地區，目前則未傳出災情，東勢區僅多處產業道路土石滑落或樹木傾倒，影響交通，但東勢區公所已緊急通知廠商前往處理，目前皆已恢復交通，僅農委會水保局正在施作的泰昌里小中嵙段野溪整治工程，因大雨造成邊坡崩塌，區公所也已通知廠商前往處理。

此外，大甲區幼獅工業區地下道及北堤東路出現嚴重積水，水深達35公分左右，大甲 區公所聯絡廠商在現場擺放交通錐，警方也派員現場交通管制，幸未出現車子「卡」在水中等災情。

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